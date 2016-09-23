Сафонов: «Если объединить Мутко и Газзаева, получится идеальный президент РФС»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение относительно предстоящих выборов президента РФС. По мнению Сафонова, если соединить кандидата на этот пост Валерия Газзаева и нынешнего главу Российского футбольного союза Виталия Мутко, получится идеальный президент.

«Президентом РФС должен стать тот, кого выберут. А выберут Виталия Мутко. У нас нужно быть не только президентом, а еще и тем человеком, под которого будет выделяться нормальное финансирование. Можно вспомнить опыт Николая Толстых, когда РФС чуть банкротом не стал. Под Мутко идут спонсоры. Это немаловажно. Поэтому не вижу тут серьезной конкуренции. Газзаев? В свое время я говорил, что если соединить Валерия Георгиевича с его футбольными знаниями и Виталия Леонтьевича с его финансированием и умением общаться с бизнесменами, то получился бы идеальный президент РФС», – заявил Сафонов.