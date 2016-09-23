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  • Сафонов: «Если объединить Мутко и Газзаева, получится идеальный президент РФС»

Сафонов: «Если объединить Мутко и Газзаева, получится идеальный президент РФС»

23 сентября 2016, 14:39
7

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение относительно предстоящих выборов президента РФС. По мнению Сафонова, если соединить кандидата на этот пост Валерия Газзаева и нынешнего главу Российского футбольного союза Виталия Мутко, получится идеальный президент.

«Президентом РФС должен стать тот, кого выберут. А выберут Виталия Мутко. У нас нужно быть не только президентом, а еще и тем человеком, под которого будет выделяться нормальное финансирование. Можно вспомнить опыт Николая Толстых, когда РФС чуть банкротом не стал. Под Мутко идут спонсоры. Это немаловажно. Поэтому не вижу тут серьезной конкуренции. Газзаев? В свое время я говорил, что если соединить Валерия Георгиевича с его футбольными знаниями и Виталия Леонтьевича с его финансированием и умением общаться с бизнесменами, то получился бы идеальный президент РФС», – заявил Сафонов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Газзаев Валерий Толстых Николай Мутко Виталий
Комментарии (7)
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bset
1474631727
А под кого идет Мутко?)
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kykyi
1474632839
Мудак Газзаев.
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Сергей Свояк
1474633129
Интересное мнение
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Андрей32
1474634798
Хорошо сказал, жаль только, что никак их не объединишь в одном флаконе. Да и как на всех выборах у нас, авансов выписывают кучу, а выхлоп нулевой. Сдаётся мне, что новая программа по развитию футбола - очередная кормушка, и даже к 2030 году без знакомств и финансовых вливаний в футболе не выбьешься в лидеры. Как и в любой другой области в принципе
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Kulimen
1474635397
Вот это монстр бы появился...представляю Мутко с газаевскими усами.
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Aztec58
1474645549
Опыт Николая Толстых? Или всё же целенаправленная подлянка Макаренко и Гинера?
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subbotaspartak
1474648443
Мне в этом единении ещё фигура видна, К ним добавить Бубна. А чё, сам всё разладил, Сам себя и обгадил.
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