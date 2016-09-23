Исполком РФС одобрил проект «Стратегия-2030»

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что исполком РФС одобрил проект развития футбола России «Стратегия-2030». Проект предполагает изменение лимита на легионеров, обозначает требования на количество молодых игроков в заявках клубов РФПЛ и показатели, которых должен добиться российский футбол в ближайшие 14 лет.

«По стратегии – это серьезный документ, сегодня первое чтение было. Мы его одобрили», – заявил Мутко.

Отметим, что ранее стало известно, что «Стратегия-2030» была разработана в США.