Чухрий: «Мутко разрушил нормальную футбольную структуру»

Экс-глава московского представительства ФИФА Валерий Чухрий поделился ожиданиями от предстоящий выборах РФС. По словам Чухрия, нынешний президент Российского футбольного союза Виталий Мутко разрушил нормальную футбольную структуру, уволив профессионалов.

«Можно вспомнить, как поступил Сергей Фурсенко. Команда провалила чемпионат Европы-2012, и он честно подал в отставку. Надо понимать, что дело не в тренере, дело в организации нашего футбольного хозяйства в целом. Оно у нас крайне запущено. Мутко разрушил всю нормальную футбольную структуру, отстранив от работы на ключевых постах в РФС людей опытных, профессиональных, знающих футбол. Теперь там практически все управляется людьми, которые не имеют опыта или же вообще знают только то, что в футбол играют не с шайбой», – заявил Чухрий.