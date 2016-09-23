Клиши: «Босс был не очень-то доволен нашей игрой в матче против «Суонси»

Защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши рассказал, что главный тренер Хосеп Гвардиола имел претензии к игрокам после матча 1/16 финала Кубка английской лиги против «Суонси» (2:1).

«Босс был не очень-то доволен. Одно дело, когда ты играешь против более сильной команды, которая сама создает моменты. Но плохо, когда ты предоставляешь сопернику возможности забить, теряя мяч в середине поля.

Мы знаем, что мы сделали правильно, а что – нет. Важнее всего была победа, и, конечно, мы можем улучшить игру», – сказал Клиши.