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    Адебайор: «На встрече с Женезио я пил только воду – никакого виски или сигарет»

    Нападающий Эммануэль Адебайор прокомментировал слова главного тренера «Лиона» Бруно Женезио о том, что футболист на переговорах пил виски и курил.

    «Обычно я не комментирую трансферные переговоры или спекуляции, но в данном случае нужно все разъяснить.

    «Лион» хотел подписать меня и предложил оплатить частный самолет из Того, чтобы привезти меня и заключить контракт перед матчем с «Марселем».

    К сожалению, я не успевал вовремя попасть туда, чтобы меня зарегистрировали на эту игру, и они взяли молодого нападающего вместо меня.

    После этого они интересовались, могу ли я прилететь и побеседовать с тренером и руководством. Они хотели выяснить, могут ли подписать нас обоих.

    Встреча прошла в полностью дружелюбной обстановке, но тренер чувствовал, что по отношению к молодому игроку и его развитию будет несправедливо брать нас обоих. А я понимал, что не получу столько игрового времени, сколько требуется.

    Чтобы развеять все сомнения, скажу, что я пил только воду на этой встрече, не просил виски и не курил сигарет.

    Эта информация, поступившая из французской газеты, не только смехотворна и глупа – это задумывалось как шутка. Все слова взяты назад, и сейчас журналист готовит опровежение.

    К сожалению, пресса других стран не распознала сарказм журналиста и не поняла, что он исказил историю.

    Вышеизложенные факты могут быть подтверждены тренером «Лиона», руководством и президентом. Желаю этому клубу всего наилучшего в нынешнем сезоне», – сказал Адебайор.

    Источник: Mirror.co.uk

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    23.09.2016 00:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 сентября 2016, 08:47

      Пил, курить, трахал баб и употреблял наркотики, и все это во время переговоров.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 сентября 2016, 01:17

      А как играл арсенале.. деньги деньги и стали деньги

      -1
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