Бердыев: «Не подписывал письмо против Мутко и выхожу из Объединения отечественных тренеров»

Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев признался, что не подписывал коллективное письмо Объединения отечественных тренеров о том, что Виталий Мутко должен быть отстранен от выборов президента РФС.

– Объединение отечественных тренеров, членом которого я являюсь, большинством голосов решило поддержать на выборах Валерия Газзаева. В то же время о том, что моя подпись стоит под представленным вчера документом, касающимся отстранения Виталия Мутко от выборов, узнал лишь из СМИ и хотел бы сказать о том, что его не подписывал.

– Как на этом обращении оказалась ваша подпись?

– По ошибке. Вероятно, она чисто механически была перенесена из другого документа Объединения. Я за честные выборы – пусть на них выберут достойного кандидата. Кроме того, хотел бы сказать о том, что я выхожу из числа членов Объединения отечественных тренеров.

Напомним, вчера глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что участие в выборах президента РФС, действующего главы организации Мутко является нарушением устава ФИФА и УЕФА.