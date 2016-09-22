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  • Бердыев: «Не подписывал письмо против Мутко и выхожу из Объединения отечественных тренеров»

Бердыев: «Не подписывал письмо против Мутко и выхожу из Объединения отечественных тренеров»

22 сентября 2016, 16:11
12

Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев признался, что не подписывал коллективное письмо Объединения отечественных тренеров о том, что Виталий Мутко должен быть отстранен от выборов президента РФС.

– Объединение отечественных тренеров, членом которого я являюсь, большинством голосов решило поддержать на выборах Валерия Газзаева. В то же время о том, что моя подпись стоит под представленным вчера документом, касающимся отстранения Виталия Мутко от выборов, узнал лишь из СМИ и хотел бы сказать о том, что его не подписывал.

– Как на этом обращении оказалась ваша подпись?

– По ошибке. Вероятно, она чисто механически была перенесена из другого документа Объединения. Я за честные выборы – пусть на них выберут достойного кандидата. Кроме того, хотел бы сказать о том, что я выхожу из числа членов Объединения отечественных тренеров.

Напомним, вчера глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что участие в выборах президента РФС, действующего главы организации Мутко является нарушением устава ФИФА и УЕФА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан Мутко Виталий
Комментарии (12)
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luke-c1
1474550036
Это каким же образом подпись автоматически переносится?
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андрей андреев
1474551294
Бердыев в балагане не участвует ...
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Чикомас
1474551447
Похоже поработали с Бикееичем мутковцы. Нагнули. Не солидно Бикеич...
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himik2-62
1474554079
мудко на кол
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AlmazZz93
1474557170
Мутко конечно приелся всем, но пилять с Газзаевым российский футбол в разы больше хапнет
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Joko21
1474560893
снова какие-то макли наводят
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compka
1474561754
этот вброс сделан самим Мутко, чтобы дискредитировать оппонентов. уход тренеров из обьединения только на руку Мутко
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Антибиотик
1474565380
Лихо Бердыев съехал и свалил) Если бы он никогда не смотрел на то, что подписывает, то давно бы уже по "ошибке" подписал контракт с условным ярославским Шинником. Кругом одно ворьё! Гнать поганой метлой всех из РФС, а лучше через одного расстрелять. Иначе порядка не будет.
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товрос
1474604760
есть же полиграф ,проверить и разогнать все рфс или Бердыева,зачем мозги е-ут?
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vgarakh
1474614794
Чисто российский подход, кругом один подлог и приписки.
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