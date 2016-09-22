Тихонов: «Нынешний «Спартак» – команда Аленичева»

Конечно это заслуга Аленичева, если бы он не психанул и не подал тот не светлый для Спартака день в отставку, - дальше бы уже все пошло, как по накатанной... Каррера вылез на том, что уже было сделано Аленичевым. Зря он погорячился... сейчас бы ему диферамбы пели. И не факт, что они в этом случае в Хабаровске проиграли. Возможно уже сейчас игра Спартака пойдет на спад, т.к. в команде становится меньше от Аленичева и больше от Карреры.
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов считает, что в последних результата «Спартака» есть весомый вклад бывшего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева.
«Думаю, нынешний «Спартак» еще команда Дмитрия Аленичева. Массимо Каррера добавил итальянской экспрессии и какой-то эмоциональности. Ребята стали по-другому чувствовать и вести себя внутри команды. Может быть он смог по-другому объединить их, и все-так мы все прекрасно понимаем, что человек, который готовил эту команду на протяжении нескольких месяцев – это Аленичев», – заявил Тихонов.