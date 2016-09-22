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    Тихонов: «Нынешний «Спартак» – команда Аленичева»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов считает, что в последних результата «Спартака» есть весомый вклад бывшего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева.

    «Думаю, нынешний «Спартак» еще команда Дмитрия Аленичева. Массимо Каррера добавил итальянской экспрессии и какой-то эмоциональности. Ребята стали по-другому чувствовать и вести себя внутри команды. Может быть он смог по-другому объединить их, и все-так мы все прекрасно понимаем, что человек, который готовил эту команду на протяжении нескольких месяцев – это Аленичев», – заявил Тихонов.

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    22.09.2016 14:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 22 сентября 2016, 18:09

      Конечно это заслуга Аленичева, если бы он не психанул и не подал тот не светлый для Спартака день в отставку, - дальше бы уже все пошло, как по накатанной... Каррера вылез на том, что уже было сделано Аленичевым. Зря он погорячился... сейчас бы ему диферамбы пели. И не факт, что они в этом случае в Хабаровске проиграли. Возможно уже сейчас игра Спартака пойдет на спад, т.к. в команде становится меньше от Аленичева и больше от Карреры.

      2
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      Рейтинг: +100626

      zigbert 22 сентября 2016, 16:03

      Что теперь вспоминать Аленичева,его в команде уже нет.Надо думать о будущем.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 сентября 2016, 14:55

      Ладно бы команда выезжала на индивидуальном мастерстве и удаче (вспоминаем 1/2 ЛЧ -Челси с Ди Маттео)
      Тут вся команда заметно прибавила!
      Кто бы ни готовил и когда, но результат дает сейчас показывая игру которая спартачам лет 7 и не снилась... (не фанат Спартака)

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 сентября 2016, 14:53

      Еще раз для тугодумов повторю.Аленичев подготовил команду только в плане физики-а Каррера сделал ее КОМАНДОЙ думающей и сплоченной.И в плане техники игры если кто не видит различий ,то ему и очки не помогут.Ну не мог Аленичев создать мотивацию для команды-не мог.Удачи нынешнему тренеру Спартака и всей команде в целом-главное есть настрой.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 сентября 2016, 14:16

      Буквально пару действий , которые убрал в команде Каррера могли решить все, а именно бесполезные перепасовки в штрафной противника , что я сразу заметил после смены тренера... зачастую именно этими ненужными пасами друг другу в штрафной заканчивалась любая атака , когда уже нужно было бить по воротам, а вы говорите , что не мог тренер все так быстро поменять... Это невооруженным взглядом было видно, что вся эта белеберда в штрафной соперника установка тренера поскольку все игроки в ситуации когда смело нужно было бить по воротам почему то пытались отпасовать мне это было не понятно... как только возглавил Каррера к счастью это закончилось и пошли голы...

      2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > АртурZaСМ 22 сентября 2016, 15:13

      Отпасовать тебе? )) Расставляй знаки препинаний !

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 сентября 2016, 14:15

      Что Тихонов может знать с берегов Енисея?

      -1
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