Мутко: «После Газзаева во Владикавказе выжженная земля. Устроили семейный подряд»

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что не видит в лице Валерия Газзаева реального соперника в предстоящих выборах главы футбольного союза.

«Ясно, что я работаю министром спорта и не собираюсь оставлять эту работу. Моя задача за год в РФС была в том, чтобы стабилизировать ситуацию. Если я пойду на выборы РФС, то у меня конкурентов не будет. Меня 90 процентов выбирает. Люди теряют ориентиры, может, от воздуха голову кружит. Мы на личности переходим, видимо, завтра проснемся и будет 200 миллионов. Я не рвусь на пост президента РФС, моя задача — стабилизировать ситуацию. Я никуда не убегаю, я всегда рядом. Какая разница, кто будет президентом?

Я не хочу, чтобы в РФС приходили люди и делали из него посмешище. Мой оппонент (Валерий Газзаев) приезжает во Владикавказ, а после него выжженная земля. Стадион заложен. Семейный подряд устроили. Реформаторы, уже 40 лет реформируют», – заявил Мутко.