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  • Мутко: «После Газзаева во Владикавказе выжженная земля. Устроили семейный подряд»

Мутко: «После Газзаева во Владикавказе выжженная земля. Устроили семейный подряд»

22 сентября 2016, 11:11
30

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что не видит в лице Валерия Газзаева реального соперника в предстоящих выборах главы футбольного союза.

«Ясно, что я работаю министром спорта и не собираюсь оставлять эту работу. Моя задача за год в РФС была в том, чтобы стабилизировать ситуацию. Если я пойду на выборы РФС, то у меня конкурентов не будет. Меня 90 процентов выбирает. Люди теряют ориентиры, может, от воздуха голову кружит. Мы на личности переходим, видимо, завтра проснемся и будет 200 миллионов. Я не рвусь на пост президента РФС, моя задача — стабилизировать ситуацию. Я никуда не убегаю, я всегда рядом. Какая разница, кто будет президентом?

Я не хочу, чтобы в РФС приходили люди и делали из него посмешище. Мой оппонент (Валерий Газзаев) приезжает во Владикавказ, а после него выжженная земля. Стадион заложен. Семейный подряд устроили. Реформаторы, уже 40 лет реформируют», – заявил Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий Мутко Виталий
Комментарии (30)
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Чикомас
1474533085
Газзай, конечно тоже не подарок...Но мутко-враг футбола номер 1.
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Krasnodar 123
1474533632
А ТЫ С КАПЕЛОЙ КАКОЙ ПОДРЯД УСТРОИЛ СЕМЕЙНЫЙ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ? ЧУДИЛО ТЫ НА БУКВУ М!
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brutus6666
1474534597
Раз не рвёшься - уйди . В Японии раньше , если чиновник не справлялся со своими обязанностями , он себе делал харакири .... почему бы всяким Мутко не взять пример с нации , которая шире всех шагает в мире ? Либо главным чиновникам не взять пример с быстрей всех шагающих страны - Китая и не начать этих Мутко пачками при заполненном стадионе чинушами расстреливать для скорейшего понятия ситуации и процветания страны ??????
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panmon
1474538575
Опускать соперников стало модно. Говори про себя - что лично ТЫ сделал полезного? Иди лучше английски учи. Экзамен через полтора года уже!
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Garrincha58
1474540239
Он боится что пролетит мимо кормушки, а сам бы лучше ответил за расстрату гос-ных денег на Капелло
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андрей андреев
1474540409
" Какая разница, кто будет президентом?" Путину об этом скажи, а то "Семейный подряд устроили."
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джон базелон
1474542203
Вот как раз Мудко и устроил посмешище!!Вали уже с поста!Пускай хоть пёс будет,только не ты!
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Aztec58
1474542291
Поддерживать Газзаева могут только недалёкие личности или такие же проходимцы, ага. (Если выбирать из мудка и пса, то первый - чуть меньшее зло)
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Добрый Бобер
1474548183
"Знание есть сомнение. В себе уверена лишь глупость." Не помню кто сказал.
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опус 2
1474552013
Может Газзаев и не идеальный вариант , но хоть тебя сменит ! Ты уже за-бал всех !
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