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    В 1/8 Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с «МЮ»

    Состоялась жеребьевка стадии 1/18 финала Кубка английской лиги.

    В этом раунде «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом».

    Полностью пары 1/8 финала Кубка английской лиги выглядят следующим образом:

    «Вест Хэм» – «Челси»

    «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»

    «Арсенал» – «Рединг»

    «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

    «Бристоль Сити» – «Халл»

    «Лидс» – «Норвич»

    «Ньюкасл» – «Престон»

    «Саутгемптон» – «Сандерленд»

    Предварительная дата проведения матчей – 24 октября.

    Источник: Twitter

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    22.09.2016 00:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 25 октября 2016, 14:50

      Крайне интересная игра нас ожидает, не совсем понятно какой манчестер от чего оттолкнется, или Сити размажет, или Юнайтед кое как выстоит в обороне, Сити не так часто может похвастаться результативностью, иногда игроки в полупозиции, про Юнайтед в атаке вообще молчу, мне кажется мы увидим красивое дерби, с большим количеством забитых мячей и новых тактических решений от Гвардиолы и резких действий от Маура...

      0
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    • ...
      Рейтинг: 0

      саня 1996 22 сентября 2016, 17:32

      «Бристоль Сити» – «Халл»

      «Лидс» – «Норвич»

      «Ньюкасл» – «Престон»

      «Саутгемптон» – «Сандерленд» еррунда а не матчи

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 22 сентября 2016, 08:40

      Арсенал снова отскочил!!! хотя это же Арсенал...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 сентября 2016, 08:27

      Да

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 22 сентября 2016, 07:59

      Кому нужен этот кубок?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 22 сентября 2016, 07:56

      Посмотрим как Мауриньо настроит своих на победу!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 22 сентября 2016, 07:50

      Посмотрим, что теперь Моуринью скажет после игры.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 сентября 2016, 07:44

      Жребий слеп: сильные с сильными, слабые со слабыми.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 22 сентября 2016, 06:18

      они борются за каждый трофей , а у нас кони сливают КР ради ЛЕ , Спартак тоже похоже слился . не могут наши играть несколько турниров ,по два -три матча в неделю,устают сразу бедолаги.

      -1
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      Рейтинг: +132

      murakami777 22 сентября 2016, 05:47

      интересный расклад

      -1
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