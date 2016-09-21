Калитвинцев: «Внутри мы, если честно, побаивались «Ростов»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев дал оценку победе команды в рамках 1/16 Кубка России над «Ростовом» (4:0). По словам специалиста, бело-голубые стремились избежать недооценки соперника, а также настраивались на команду, которая отнимает у динамовцев хлеб.

«Внутри мы, если честно, побаивались «Ростов», старались, чтобы не было недооценки. Состав ростовчан увидели только в протоколе, хотя готовились к первой команде. Во втором тайме мы играли в экономном режиме, по счету, старались не пропустить. Второй тайм мы разберем обязательно, но ребят мы уже поздравили с победой. Мы договаривались, что играем не против конкретной команды, а против того, кто отнимает наш хлеб.

У нас был активный отдых – пара выходных, мини-сбор по две тренировки в день. Футболисты получили серьезную нагрузку. По движению к ним претензий нет. Задача в Кубке? Пройти как можно дальше, мы серьезно относимся к нему. Но самая важная игра для нас – ближайшая, мы не разделяем Кубок и чемпионат», – заявил наставник «Динамо».