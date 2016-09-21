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    Монтоливо: «Мы справились с командой высокого уровня»

    Полузащитник и капитан «Милана» Риккардо Монтоливо остался доволен победой своей команды в мате с «Лацио».

    «На «Сан-Сиро» всегда была очень требовательная публика. Я понимаю, что далеко не все болельщики любят меня, но этого уже не изменить. Я вряд ли что-то смогу с этим что-то поделать.

    Что касается матча, то он получился достаточно ровный. «Лацио» – команда высокого уровня, и во втором тайме мы в этом убедились. Но мы справились. Мы сыграли сбалансированно. Нам стоит продолжать в том же духе», – сказал Монтоливо.

    Напомним, матч «Милан» – «Лацио» закончился со счетом 2:0.

    Источник: Goal.com

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    21.09.2016 10:57
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