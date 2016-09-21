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Анчелотти: «В матче с «Гертой» нам будет трудно»

21 сентября 2016, 08:43
3

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти ждет сложной игры в матче 4-го тура Бундеслиги, в котором его команде предстоит встретиться с берлинской «Гертой».

«Герта» в этом сезоне показывала очень сильную, динамичную и агрессивную игру. У них в составе есть игроки, которые отличаются высоким индивидуальным мастерством. Нам будет трудно, но нужно будет показать свою игру на 100 процентов», – заявил Анчелотти.

Матч «Бавария» – «Герта» состоится в среду, 21 сентября в Мюнхене.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Германия Бавария Анчелотти Карло
Комментарии (3)
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melnicn
1474438435
Да навеное 3-0 будет
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Den Bull
1474448846
С Дортмундом в этом сезоне будет не шуточная борьба
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zatonn
1474450888
Верю, что Мюллер, Ламм и вся команда подарят нам сегодня прекрасный вечер!
Ответить
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