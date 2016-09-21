Зидан: «Не знаю, что творится в голове Неймара»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал оценку действиям форварда «Барселоны» Неймара, которого часто обвиняют в провокациях.

«Я не знаю, что творится в голове Неймара, но не думаю, что все его действия являются провокацией. Каждый видит футбол по-своему. У Неймара есть свое понимание игры. На поле он показывает такие вещи, на что не способны многие другие», – приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что Неймар считается одним из ярких провокаторов в современном футболе.