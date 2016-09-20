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    Гвардиола: «Кажется, мы выяснили причину многолетних травм Компани»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, как проходит восстановление после травмы защитника Венсана Компани. По словам специалиста, самочувствие бельгийца намного улучшилось.

    «Мне понравилось, как Компани провел первые тренировки после травмы. Последние два года его мучали травмы, и это было весьма неприятно для него и для клуба. Но теперь, похоже, мы выяснили, в чем была причина.

    Его самочувствие намного, намного лучше. Он уделял много времени тренировкам. Когда Венсан будет готов, он начнет соревноваться с другими центральными защитниками за место в основном составе. Он необходим нам во многих матчах», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    20.09.2016 20:51
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 сентября 2016, 05:55

      ну и в чем же причина то?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 20 сентября 2016, 22:59

      Пепу что-то показалось.

      0
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