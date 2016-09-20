Мутко: «Сумма трансляции ЧМ-2018 увеличена в разы. Страшно ее называть»

Министр спорта России, глава РФС Виталий Мутко рассказал, что права на трансляцию чемпионата мира-2018 не купил еще ни один телеканал. По словам функционера, цена на трансляцию увеличена в разы и ему страшно ее называть.

«Футбол оценивается стоимостью человеко-минуты. Это не совсем справедливо. Нам самим предстоит очень многое сделать в футболе для того, чтобы показать его привлекательность. Пока никто в очереди не стоит на покупку прав. Будучи президентом клуба, я платил на протяжении нескольких лет за то, что нас показывают. Потом я просил минуту рекламы вокруг футбола, а потом сказал: « Кто хочет – заплатите деньги». Этот путь надо пройти. Пока нам диктуют цену – не мы.

Как только будет создан продукт, который захотят покупать, тогда можно говорить о переоценке стоимости. Здесь есть свои нормы и правила. Пока еще ни один российский телеканал не купил права на трансляцию ЧМ-2018. Страшно называть сумму, она увеличена в разы. Происходит сравнение с европейским рынком, и такая же цена выставляется для России. Но здесь минута считается в рублях, а они продают в долларах», – заявил Мутко.