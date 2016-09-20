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  • Мутко: «Сумма трансляции ЧМ-2018 увеличена в разы. Страшно ее называть»

Мутко: «Сумма трансляции ЧМ-2018 увеличена в разы. Страшно ее называть»

20 сентября 2016, 17:10
23

Министр спорта России, глава РФС Виталий Мутко рассказал, что права на трансляцию чемпионата мира-2018 не купил еще ни один телеканал. По словам функционера, цена на трансляцию увеличена в разы и ему страшно ее называть.

«Футбол оценивается стоимостью человеко-минуты. Это не совсем справедливо. Нам самим предстоит очень многое сделать в футболе для того, чтобы показать его привлекательность. Пока никто в очереди не стоит на покупку прав. Будучи президентом клуба, я платил на протяжении нескольких лет за то, что нас показывают. Потом я просил минуту рекламы вокруг футбола, а потом сказал: « Кто хочет – заплатите деньги». Этот путь надо пройти. Пока нам диктуют цену – не мы.

Как только будет создан продукт, который захотят покупать, тогда можно говорить о переоценке стоимости. Здесь есть свои нормы и правила. Пока еще ни один российский телеканал не купил права на трансляцию ЧМ-2018. Страшно называть сумму, она увеличена в разы. Происходит сравнение с европейским рынком, и такая же цена выставляется для России. Но здесь минута считается в рублях, а они продают в долларах», – заявил Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (23)
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андрей андреев
1474381145
А ты что думал,за тугрики будут покупать?
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ivanthebest
1474382388
Время есть, думаю разрешится вопрос. На уж совсем крайний случай сопкаст поможет)
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Ral13
1474382783
Россию умом не понять...Зато у нас есть деньги показывать всякие Дом2, завороты-привороты через ТВ и тд и тп...
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kykyi
1474383413
И захотела она стать владычецей морскою и чтоб была золотая рыбка была у нее на посылках.." Но осталась с разбитым корытом. А С Пушкин, русский гений. Мудке бы надо перечитать эту сказку.
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swot1205
1474388483
странные люди...везде только деньги деньги
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MEHROJ ЗЕНИТ
1474389717
Там где деньги сразу Мутко появляется
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Grelas
1474389854
Что-то очень "Мудко" на бомбардире, я уже таблетки от рвоты принимать начал.
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multiscan
1474390581
Если сейчас цену страшно называть, то что будет ближе к чемпионату, ведь инфляция идёт и снижается она только на языках наших чиновников.
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kauk
1474392447
чм 2018 надо в россосисии отменить и провести в другой нормальной стране а то с русских все деньги вытащит президент и его единая россия
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GoldPlayFIFARus9
1474398945
Кто нибудь может перевести на русский то,что он сказал? (Кроме того,что цена на трансляцию огромная,и нам её покупать не шибко выгодно). Букв слишком много,а смысловую нагрузку только такую увидел.
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