Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    У «Луча-Энергии» нет денег на аренду стадиона

    Как стало известно «Бомбардиру», матч 14-го тура Футбольной национальной лиги между «Лучем-Энергией» и «Спартаком-2» на грани срыва. У владивостокского клуба нет денег на аренду стадиона «Динамо».

    Отметим, что ранее сообщалось о намерении футболистов «Луча» бойкотировать матч с красно-белыми по причине долга по зарплате, который составляет около трех месяцев. Сегодня на тренировку не вышли не только игроки основного состава, но и футболисты молодежных команд, администрация и ДЮСШ.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2016 13:04
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 20 сентября 2016, 13:16

      Так скоро все команды ФНЛ разбегуться.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11