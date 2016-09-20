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    Мутко: «Президент ФНЛ сообщил мне, что «Луч-Энергия» доживает последние дни»

    Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что президент ФНЛ Игорь Евремов передал ему информацию, согласно которой владивостокский «Луч-Энергия» доживает последние дни. Отметим, что футболистам и персоналу клуба более трех месяцев не платят зарплату.

    «Говорят, что надо заставить клубы иметь при себе и женскую команду. Но как я могу их заставить сделать это, если они на ладан дышат? Мне Игорь Ефремов смс прислал, мол, «Луч» последние дни доживает. А что же будет, если я их еще и женский клуб заставлю сделать?», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    20.09.2016 12:33
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    Комментарии88
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6

      Duken 20 сентября 2016, 22:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Туда летать всем надоело уже.Всем клубам польза

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Duken 27 сентября 2016, 02:07

      Умник , туда летают все один раз , а вот кто действительно летает по всей стране , то это Луч.............морду бы тебе набить за твой комментарий......

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 сентября 2016, 16:50

      Орут чего то все: оле-ола,
      А это лишь начало, масть пошла.
      Столичных этим даже не обидим,
      мы из Сибири больше видим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 сентября 2016, 16:38

      мутко надо вздернуть..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 20 сентября 2016, 16:33

      а не так давно играли в премьер лиге. жалко такие клубы как луч,сатурн

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 20 сентября 2016, 16:16

      Ладно, я немного переборщил с выражениями и как бы то ни было,как мужчина я извиняюсь за свой оскорбительные тон.Просто не хочу,чтобы в этой стране разделяли на белых и чёрных это ни к чему хорошему не приведёт.А на счёт футбола надеюсь всё наладится в дальнейшем.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:27

      Как же всё просто у тебя)С каждым поколением писюны ложат всё больше и больше,не смотря на то,что размер данного прибора остался тот же)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:28

      Так я смотрю,ты добился успеха-положил писюн на всех.Бедная страна...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:46

      Не он поднял,а цены на нефть.Страна стала подниматься с 1998 года(см. статистику),после дефолта. А на те деньги,которые были за эти 16 лет,можно было новую страну построить,со школами.больницами,вузами и т.д. А они половину(наверное больше) разворовали.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 17:02

      Я не говорю,что хуже.Я говорю,причины другие.Не в Путине дело было,а в цене на нефть.А сейчас он уже не справляется.Как любая власть(,которая долго сидит),не может адекватно отвечать на вызовы времени.Поэтому жить будем хуже и хуже,на пенсию в 65.А может и вообще отменят.И будет тебе бугага

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 17:26

      Ну тогда ответь, почему сейчас все летит вниз, Путина нет или он все таки есть, но все летит в тар- тарары? Или 90-е Ельцын ожил?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > андрей андреев 20 сентября 2016, 21:15

      У тебя в башке кроме бугага 0.

      Если нет то просто ответь в ком или в чём дело?
      У Noize MC есть песня на эту тему YES Future послушай она для тебя.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > o33uk 20 сентября 2016, 21:23

      Только ради бога не пиши опять про тупо нефть, ответ развёрнутый если не трудно конечно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 20 сентября 2016, 16:12

      Раздербанили бюджет города, предназначенный клубу. Твари.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 20 сентября 2016, 15:50

      А что ты вообще можешь,Мутко !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 20 сентября 2016, 15:32

      Гыгы мля ты думаешь у нас выборы наичестнейщие да,наивный ты сапог.Видел я как всё это делается,думаю большинство тоже всё понимают.Есть прекрасные слова Линкольна про народ и власть,хотя я америкосов на дух не выношу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:37

      Кто Доширак придумал знаешь хоть!?

      3
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      ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:46

      Да с тобой невозможно о серьезных вещах,ты смирился с этой жизнью,а жизнь этого не терпит,нужно бороться за свою свободу и права,по крайней мере предки так жили и нам передавали

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:55

      Ну ты реально покемон мля.Свободен он.По твоей Аве можно сделать вывод о твоей самооценке и к кому слою населения ты себя относишь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:00

      Я не за своё благо переживаю,а за своих детей,которые не понятно в какой стране будут жить , которая катится непонятно куда

      4
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:09

      Ты точно дебил,я отец троих детей и херачу на двух работах в отличии от тебя,который только и думает как бы свою жопу куями забить и пох на продолжение рода итд.Я далеко не за сраный майдан,я за нормальную жизнь в богатой стране между прочим,а живем ,как в африканских

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:10

      Если бы твои не довели страну до кризиса,то и одной работы хватило бы ,что бы обеспечить семью,как в ЕВРОПЕ И Америке

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Legioner-05 20 сентября 2016, 16:17

      Таким свобода не нужна, "доширак " нужен.
      "Народ променявший свободу на достаток не достоин не свободы не достатка", как то так, но по смыслу , верно.
      До крепостного это не дойдет, "доширак" СЕГОДНЯ важней, о завтра он думать не умеет.

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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:25

      Это такая же ваша страна,как и наша.И не тебе,рабыня Изаура,судить,где мне жить.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:25

      Слышь, вали сам в КНДР, там все намного круче, чего ты других отправляешь. Это такая же наша страна и мы тоже решаем, какой ей быть. "Шариковых" много, но не они они одни, слава Богу, остались

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:38

      Такой же, как и ты россиянин. Почему ты решил, что только ты решаешь, кому валить? Нравиться " великий и мудрый" кормчий, вали, там он есть, а я хочу по другому и прав у тебя не больше чем у меня, вали, там воруют одни и те же, вот уже 60 лет, только почему то лучше не становится.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:40

      Если бы она была могущественной, то не рухнула бы, арабы, США, Норвегия не рухнули. Все нефть добывают.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:48

      Колхозники и неадекваты? Да вы Милонова в Думу избрали))Бугага

      3
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:53

      Какой рынок нефти? США по добыче на 1 месте.Обьясни,если хотели завоевать,почему не сделали это в 90-е? У нас вся страна стоила,как стипендия Американского студента.Они,по твоим словам,и Европу заняли? Только европейцы об этом не знают)))

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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:57

      А я никогда и не говорил,что мне "бугага" не нравится.Нормальное добавление,у ненормального.Необычно и интересно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 17:10

      "кто думает о других в маштабах страны тот еблан которого используют "
      Философия воров и коррупционеров. Знай, не все ещё в этой несчастной стране сошли с ума.Некоторые,(которых ты причисляешь к 5-ой колонне) ещё думают о Родине и о её будущем.Но Шариковы победят и это грустно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 17:33

      США туда влезла, та же как и мы. Мы, что нефти тоже хотим ближневосточной? Им нужно, что бы нефть именно продовали и при этом не финансировали ИГИЛ, террористов. Им намного легче, сидя в теплом офисе в Сан фрациско сделать Айфон и купить за него 3 бочки нефти. На Ямале, сам жопу морозь им и в Калифорнии не хреново. Они в Калифорнии мы на крайнем севере. Каждому, свое и мы не в выигыше.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 17:38

      Как раз ты и не думаешь о своих близких. Тебя нае.., а тебе все равно. Немец думает, какжить будут его дети, англичанин знает, что его собственность не отберут и он передаст ее своим детям, а ты нет, ты о Путине и ко думаешь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Legioner-05 20 сентября 2016, 17:39

      Пролетарий, не НЭПМАН, труженик.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 17:41

      Ой, напугал. Буга-бугага.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 сентября 2016, 15:30

      Разве лупоглазый проходимец может какие-то города заставить организовывать женские футбольные клубы? У него такие полномочия есть? Владику на будущее совет: берите пример с Мордовии.Плавали в ПФЛ,никто не знал,где есть на карте Саранск.И-и-и раз!-В вышку поднялись! Правильно вы догадались,-на выборах надо 108 процентов выдавать! Ну и глава региона должен быть из глухой деревни родом,чтобы,добравшись до власти,увидев стадион с трибунами,понять,что футбол и спидвей помогут ему быстро засветиться на всю Россию.Надо в них только деньги вложить,а это проще,чем высокими зарплатами любовь земляков заполучить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > yorgenbarenz 20 сентября 2016, 15:38

      Для губера Ростова это не вариант)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 20 сентября 2016, 15:00

      Гыгыша ты ё..асос,тебе сцы в глаза всё божья роса.Бесполезно таким как ты что либо объяснять.В истории России покопайся,там всё есть.Вобщем иди на..й

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:03

      Да с.ал я на тебя,я культурно отвечаю тем ,кто ко мне обращается таким же образом.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Legioner-05 20 сентября 2016, 15:07

      Некогда ему копаться, да и не зачем, ему Киселев ТВ все объяснит и расскажет. От книжек глаза портятся и голова болеть начинает

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:08

      Ты чё тут умничаешь я не понимаю.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:10

      Так а почему у нас нет нихера за душой?Может потому,что Путин ввёл антисанкции и всё подорожало в 2 раза? Может потому,что его друзья стали миллиардерами за 16 лет?Может потому,что при нём стали платными образование и медицина? Может потому,что какой то левый полковник дома хранит 8 млрд(восемь,бл.дь,миллиардов)?Ну и т.д.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:13

      То то в Германии, Швеции и Норвегии за бусы работают. Это в России за "бусы" 500 баксов работают. В бедной Греции, пособие 1000 евро (75000 р), так кто за бусы вкалывает, черный в штатах или " Великоросс" в тундре нефть добывает, жопу морозит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:14

      Какой нах ещё майдан.Ты оглянись ,разуй глаза.Гуманитарки раздают налево направо,а свой народ в нищите,где такое ещё происходит.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:19

      Давно пора!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:21

      Мне ваще пох,я 10 лет в Питере живу и не х.ёво,но из-за того что у нас там власть по пбеспределу молодежь хз чем занимается,кроме фСБ конечно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:22

      Ты ко мне обращаешься? А насчёт порядков и устоев,ты прав.Так и будут рабы молится на своего хозяина,ничего не поделаешь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:28

      Сука не привык быть эгоистом,мне конечно хорошо,а вот моим близким не всем.И вообще почему я должен уезжать из своего края в поисках лучшей жизни,у меня на месте всё было прекрасно когда то.Это система всех гонит в большие города,а кто на селе будет жить,только алкашня что-ли

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:28

      При чём здесь "пиздато"? Будущего нет,ты чё слепой? На Болотную в 11 году выходил СРЕДНИЙ класс. Образованные и хорошо зарабатывающие люди.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:33

      То есть устои греков получать 75000, а устои русских жить впроголодь и ты считаешь это нормальным? Еще и кредит грекам нужно отвалить, а то что то мы живем больно хорошо, надо бы ужаться.

      2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:36

      То есть из твоих слов. Путин рубит бабки и опускает граждан. Ты того, договорился как будто, пора принять таблетку.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:36

      Да не я к развалу веду,а те,кто всеми правдами и неправдами стараются остаться у власти навсегда.Есть всего 2 пути передачи власти-выборы и революции.В 17 году царь не хотел даже пойти на конституционную монархию и что получилось?И СССР развалили не Америкосы,как ты думаешь,а местные(Беловежская Пуща)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:41

      Храни не храни, жди скоро отнимут, как у владельцев магазинов в Москве. Если ты безоговорочно за власть, то им все можно. Вчера пришли за москвичами, завтра придут за тобой, чего там у тебя есть. Им все сгодится или снесут или через налоги и тарифы все отожмут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:49

      До майданов, как раз и доводят путины и януковичи. не один Обама или Черчилль не довел. Майданы бывают там, где сидит вечный вождь и все гайки закручены до отказа. Николай 2, Брежнев, Саддам Хусейн, Каддафи и тд. В Норвегии майданов не БЫВАЕТ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 15:53

      Не свергнут, а переизберут! И будет так, как мы с тобой решим. Что то Америка не рухнула, как максимум через 8 лет презиков меняют, живут приреваючи.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:00

      Не свергнет,а перевыберет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:02

      60% читать не умеют, это потому что, там тоже вечно сидел" великий и самый мудрый", только звали его Мао.
      Ни чего, идем туда же. В школах вместо физики Библию(цитатник Мао) преподавать начинаем. Наизусть выучим, читать не обязательно уметь, и будет нам счастье.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:05

      " при его пацанах ворующих".Сам и ответил. И ,кстати, ты прав.За его правление отвечать придётся всем нам.

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      kykyi > Зенит оле оле ола 20 сентября 2016, 16:06

      Да ты еще и язычник, создал себе идола? Смотри не оскорбляй чувства православных, "двушечку" впаяют.

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