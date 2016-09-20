Феллаини: «В перерыве матча с «Уотфордом» Моуринью сказал нам играть уверенно»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини рассказал о том, какие указания давал игрокам Жозе Моуринью в перерыве матча пятого тура АПЛ против «Уотфорда» (1:3) при счете 0:1.

«В перерыве тренер сказал нам выйти на поле и играть уверенно, что мы и сделали, забив гол.

Мы заиграли в хорошем темпе, и нам нужно начать делать это с первых минут игры. Во втором тайме мы были намного лучше. Мы держали мяч, создавали моменты и играли вперед.

Мы вернулись в игру и сравняли счет, но затем пропустили второй мяч, дав сопернику слишком много пространства и не прессингуя»,– сказал Феллаини.