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    France Football объявил о новых правилах вручения «Золотого мяча»

    Журнал France Footbal объявил об изменениях в порядке вручения награды «Золотой мяч».

    Теперь окончательный список претендентов на звание лучшего игрока календарного года будет состоять из 30 футболистов, причем не будут объявляться имена трех финалистов, как это было в последние годы, когда награду вручала ФИФА.

    Кроме того, победитель и полный рейтинг 30 игроков будут объявляться в конце отчетного года, а не в январе следующего. Участие в голосовании будут принимать только журналисты.

    Напомним, в пятницу France Footbal получил назад право на вручение награды «Золотой мяч», которую журнал основал в 1956 году.

    Источник: Goal.com

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    19.09.2016 23:19
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +496

      firs04 20 сентября 2016, 10:06

      За этот год пусть хоть кто вручает золотой мяч, но получит его Роналду. Хоть и не нравится он мне. Лига чемпионов + Чемпионат Европы все смотрели

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 20 сентября 2016, 09:44

      Это делается для того,чтобы приз получил наконец то какой нибудь француз. Последний раз от Франции ЗМ получил Зидан. А он и не француз даже...

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 20 сентября 2016, 09:42

      нормуль!!!

      0
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      Рейтинг: +1811

      gor77 20 сентября 2016, 08:15

      БОМБАРДИР! Пожалуйста, не пропускайте информацию с переводом.
      Почему не писали, что сам журнал после 6-летнего перерыва будет присуждать приз?
      Поэтому теперь в отборе кандидатов принимать участие будут только журналисты. А не как раньше, под эгидой фифа в течении 6 лет - тренеры и капитаны команд. Всё-таки этот приз придумал в 1956 сам журнал France Footbal.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 сентября 2016, 06:41

      Ну и правильно .........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 сентября 2016, 05:43

      если бы не отдавали фифа, то могли получить награду и хави и иньеста, те, кто этого действительно заслуживал

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > овертайм 20 сентября 2016, 09:06

      Поддерживаю.

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 сентября 2016, 04:55

      Надеюсь среди журналистов не так много фанатиков, которые сходят с ума от игры Месси . . . А то смысл передавать награду из один рук в другие, если победитель все равно будет известен заранее

      6
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Аристократ Олжик 20 сентября 2016, 16:10

      По моему Месси заслужил все эти мячи! Мы все понимаем,что у каждого есть свой любимый игрок,никто не против! Дак пусть он покажет на поле,что он лучше Месси или Роналду итд. Если дал бог дар Месси никто не виноват!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Fin035 20 сентября 2016, 21:54

      Особенно последний мяч "заслужил" . . . Я ваще считаю, что если бы не Хави, не знал бы мир про Месси. Да и не гоже получать золотой мяч в год, когда его сборная просрала все что можно, с золотым мальчиком в составе

      7
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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 сентября 2016, 04:33

      Все равно будут выбирать из 2-3 человек.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 сентября 2016, 04:26

      30 претендентов будут высасывать из пальца.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ДАША Д 20 сентября 2016, 09:07

      Ну не скажи.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 сентября 2016, 02:58

      А что изменится ?

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