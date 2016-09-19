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  • Оздоев: «Уже долго не выхожу из квартиры, потому что стыдно показаться перед фанатами»

Оздоев: «Уже долго не выхожу из квартиры, потому что стыдно показаться перед фанатами»

19 сентября 2016, 22:30
16

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).

«Эмоции самые плохие после этого матча. Счет показывает, на что мы сегодня наиграли. Хочется извиниться перед болельщиками и руководством, перед всеми, кто болеет и переживает за «Рубин». Каждый игрок сегодня не доработал, мы – одна команда и все виноваты. Выходить из этой ситуации тоже будем все вместе, будучи единым коллективом.

Не сказал бы, что мы провели два разных тайма. В первой половине игры «Зенит» не использовал свои моменты. Мы надеялись на лучшее, что всего 1:0, что можем забить и пошли вперед. Терять было нечего. Потом пропустили какой-то нелепый гол. Но повторюсь, что все игроки «Рубина» виноваты в этом поражении.

В конце матча появились эмоции, но их нужны было показывать с первых минут встречи. Каждый должен был бороться и выкладывать на все сто. Честно, не могу подобрать слова. Реально стыдно. Уже долгое время не выхожу из квартиры, потому что стыдно показаться перед болельщиками. Только извиняемся и извиняемся. Думаю, надо в ближайших матчах на Кубок и в чемпионате исправляться. Болельщики на каждый матч приходят, переживают за нас, мы должны радовать их», – сказал Оздоев.

В 1/16 Кубка России «Рубин» сыграет с «Читой», а в восьмом туре РФПЛ соперником казанцев будет «Томь».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (16)
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Вомбат
1474313986
Не можешь играть на уровне, стыдно за себя и товарищей - уходи. В РФПЛ есть команды, которые с радостью тебя возьмут пока ты из Оздоева еще не стал Козлоевым.
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ttter
1474314396
Тренер у Рубина конечно аховый))
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mixerson_kb
1474315881
очевидный сплав тренера!!!!!!!!!!!!!!!сочувствую болелам РУБИНА
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Romantic2010
1474320931
хм
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kupryaev
1474327797
ввели бы сдельно -премиальную заводскую систему оплаты и не было бы таких разговоров)) пару раз в неделю лишили бы премий за "ой мы не знаем как так происходит" и сразу нападающие научатся возвращаться ,а защитники забивать
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Аид666
1474340931
а перед сезоном на Бомбардире писанины сколь было.. как хорошо Рубин усилился, кандидат на чемпионство... ну-ну...
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Karpathian
1474342131
лол
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bumer_moscow
1474343289
Тебя никто и не заметил
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Mr_Murder
1474344138
стыдно,значит совесть есть
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alexis02lion
1474353067
А что стыдно то? В том году тоже в подвале были. А сейчас надо состав наиграть со всеми новичками и попрёт. Если так стыдно играй в дубле или в ФНЛ - Нефтихимик будет рад. Зенит не тот соперник с которым сейчас могут играть на максимуме. Без сыгранности Рубин пока середняк, так что всё логично. Вот сыграются и будут претендовать. А тренера убирать не надо - время должно быть у всех, система и схемы выстроенные Грасией ещё сработают. Чита и Томь вот их надо громить, тогда будет понятно на что Рубин способен сейчас.
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