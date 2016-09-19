Оздоев: «Уже долго не выхожу из квартиры, потому что стыдно показаться перед фанатами»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ против «Зенита» (1:4).

«Эмоции самые плохие после этого матча. Счет показывает, на что мы сегодня наиграли. Хочется извиниться перед болельщиками и руководством, перед всеми, кто болеет и переживает за «Рубин». Каждый игрок сегодня не доработал, мы – одна команда и все виноваты. Выходить из этой ситуации тоже будем все вместе, будучи единым коллективом.

Не сказал бы, что мы провели два разных тайма. В первой половине игры «Зенит» не использовал свои моменты. Мы надеялись на лучшее, что всего 1:0, что можем забить и пошли вперед. Терять было нечего. Потом пропустили какой-то нелепый гол. Но повторюсь, что все игроки «Рубина» виноваты в этом поражении.

В конце матча появились эмоции, но их нужны было показывать с первых минут встречи. Каждый должен был бороться и выкладывать на все сто. Честно, не могу подобрать слова. Реально стыдно. Уже долгое время не выхожу из квартиры, потому что стыдно показаться перед болельщиками. Только извиняемся и извиняемся. Думаю, надо в ближайших матчах на Кубок и в чемпионате исправляться. Болельщики на каждый матч приходят, переживают за нас, мы должны радовать их», – сказал Оздоев.

В 1/16 Кубка России «Рубин» сыграет с «Читой», а в восьмом туре РФПЛ соперником казанцев будет «Томь».