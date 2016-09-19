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  • Аленичев: «В «Спартаке» продвигают не тех, кто необходим, а тех, кто лично нравится»

Аленичев: «В «Спартаке» продвигают не тех, кто необходим, а тех, кто лично нравится»

19 сентября 2016, 01:51
26

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о трансферных вопросах в московском клубе.

– Правда ли, что в «Спартаке» наибольшим влияем в трансферных вопросах обладает технический директор Юхан Гераскин?

– Отвечу так: большую роль в этом процессе играют люди, которые продвигают не тех, кто действительно необходим команде, а тех, кто лично им нравится. Но меня попросили не вмешиваться.

– Так, может, стоило? Вы же пилили сук на котором сидели…

– Сейчас так не поступал бы, вел бы себя по-другому. Порядочно и спокойно, но по-другому. Конечно. Так, как было, нельзя.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (26)
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gor77
1474240830
Что надо было сделать, чтобы человек так много рассказал о том, что произошло????????? Не поленитесь, прочитайте полностью интервью! http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dmitriy-alenichev-menya-splavlyali-ne-veryu-1045837/
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a-rakhmatov
1474252167
Заем обсуждать команду, когда она играет уверенно без тебя))
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nik55
1474258746
Аленичев трепло-как баба базарная
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семенчик
1474258974
Уважаю Аленичева и Карпина великолепные были футболисты! Но сейчас просто базарят!
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df44
1474261641
А чего молчал когда был тренером? Теперь когда выгнали можно и языком потрепать. Аленичев и Карпин из хороших игроков превратились в постоянно обиженных базарных баб
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iuda
1474264389
Вы с Титовым сидели на лавке почти всегда как обреченные
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policepnz
1474266896
тряпка бля... мужик должен ебашить
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andrebest4
1474270236
учись у курбана тогда
Ответить
+50/-50
1474277020
Алень и ребята. Ты КВС. Ты капитан корабля. Ты командир роты. Так надо было командовать, а не сопли жевать. И нечего на зеркало пенять, что оно кривое.
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СЛАВА 81
1474279510
И этот человек отказался от чемпионата Италии ? ( опыта бы набрался ). Аленичеву еще учиться и учиться.
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