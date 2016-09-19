Аленичев: «В «Спартаке» продвигают не тех, кто необходим, а тех, кто лично нравится»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о трансферных вопросах в московском клубе.

– Правда ли, что в «Спартаке» наибольшим влияем в трансферных вопросах обладает технический директор Юхан Гераскин?

– Отвечу так: большую роль в этом процессе играют люди, которые продвигают не тех, кто действительно необходим команде, а тех, кто лично им нравится. Но меня попросили не вмешиваться.

– Так, может, стоило? Вы же пилили сук на котором сидели…

– Сейчас так не поступал бы, вел бы себя по-другому. Порядочно и спокойно, но по-другому. Конечно. Так, как было, нельзя.