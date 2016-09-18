Траоре имеет предложения из Англии и Испании, но доиграет сезон в ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что его клиент имеет предложения из Англии и Испании, однако доиграет сезон в московском клубе. Напомним, в стан армейцев ивуариец перешел на правах аренды из «Монако».

«Вест Бромвич» был заинтересован в услугах Траоре еще до его прихода в ЦСКА, и не только «Вест Бромвич». Предложения есть и из Англии, и из Испании. Безусловно, на Траоре есть спрос, но пока говорить на эту тему не имеет смысла. Во-первых, Ласина принадлежит «Монако», во-вторых, он точно играет в ЦСКА до конца сезона. Переход в московский клуб был осознанным решением, а все эти предложения от европейских клубов были еще до ЦСКА», – сказал Селюк.