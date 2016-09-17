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    Гвардиола: «Нам очень повезло, что у нас есть Де Брюйне»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру своих подопечных в матче пятого тура АПЛ против «Борнмута» (4:0).

    «Сегодня наш высокий прессинг не был идеальным, у нас были проблемы с контролем игровых построений «Борнмута», зато мы создали много контратак.

    Нам очень повезло, что у нас есть Кевин Де Брюйне. Он сыграл фантастически.

    Что касается удаления Нолито, то таково было решение судьи. Мы должны просто принять это», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    17.09.2016 19:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 сентября 2016, 21:51

      если бы не рыжий и в этом сезоне у мс было бы всё не так гладко, да и в том то же... Не было рыжего тогда 2 месяца, и шитики сыпались как девочки при виде порше...

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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 17 сентября 2016, 19:46

      Да де брюне стал лидером мс при Гвардиола

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