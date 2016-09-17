Гвардиола: «Нам очень повезло, что у нас есть Де Брюйне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру своих подопечных в матче пятого тура АПЛ против «Борнмута» (4:0).

«Сегодня наш высокий прессинг не был идеальным, у нас были проблемы с контролем игровых построений «Борнмута», зато мы создали много контратак.

Нам очень повезло, что у нас есть Кевин Де Брюйне. Он сыграл фантастически.

Что касается удаления Нолито, то таково было решение судьи. Мы должны просто принять это», – сказал Гвардиола.