Гвардиола: «Нам очень повезло, что у нас есть Де Брюйне»

если бы не рыжий и в этом сезоне у мс было бы всё не так гладко, да и в том то же... Не было рыжего тогда 2 месяца, и шитики сыпались как девочки при виде порше...
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру своих подопечных в матче пятого тура АПЛ против «Борнмута» (4:0).
«Сегодня наш высокий прессинг не был идеальным, у нас были проблемы с контролем игровых построений «Борнмута», зато мы создали много контратак.
Нам очень повезло, что у нас есть Кевин Де Брюйне. Он сыграл фантастически.
Что касается удаления Нолито, то таково было решение судьи. Мы должны просто принять это», – сказал Гвардиола.