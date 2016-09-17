Энрике: «Я решил дать Бускетсу немного отдыха, поэтому он не играл с «Леганесом»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением относительно победы каталонцев над «Леганесом» (5:1) во встрече четвертого тура Примеры. Наставник отметил, что не выпустил на этот матч хавбека Серхио Бускетса, чтобы предоставить ему немного отдыха.

«Я доволен тем, как сыграли абсолютно все футболисты «Барселоны». Мы изначально проявляли активность и отлично использовали пространство. Игра в три центрбека – это, конечно, рискованно, однако все справились. По какой причине отсутствовал Бускетс? Я решил предоставить ему немного отдыха, хотя мне всегда хочется видеть его в стартовом составе», – сказал Энрике.