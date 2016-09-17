Де Бур: «Интер» уважает «Ювентус», но не боится

Главный тренер «Интера» Франк де Бур заявил, что «нерадзурри» не испытывают страха перед «Ювентусом» накануне завтрашнего поединка команд в рамках четвертого тура Серии А.

«Должен признать, нам предстоит игра с хорошим соперником, это ни для кого не секрет. Очень уважаю то, что делают в «Ювентусе», но у нас нет никакого страха перед ним. Несмотря на уважение, мы намерены сосредоточенно работать как единое целое и сможем победить при поддержке наших болельщиков.

«Ювентус» – достаточно крепкая команда, нелегко их обыграть, но в прошлом розыгрыше Кубка Италии «Интер» показал, что ему это по силам. Я хотел бы, чтобы тот боевой дух команда продемонстрировал в завтрашней игре», – сказал де Бур.