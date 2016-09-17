«Ювентус» и «Наполи» заинтересованы в приобретении защитника «Аталанты»

«Ювентус» и «Наполи» проявляют интерес к защитнику «Аталанты» Франку Кесси.

«Бьянконери» проявляют готовность начать переговоры уже в ближайшее зимнее трансферное окно, в то время как клуб из Бергамо хотел бы сохранить 19-летнего игрока до следующего лета.

Нынешний сезон стал для ивуарийца первым в основной команде «Аталанты» За первые три тура Серии А он уже успел отметиться четырьмя забитыми мячами. Соглашение Кесси рассчитано до середины 2021 года. Его трансферная стоимость – четыре миллиона евро.