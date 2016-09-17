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    Панченко: «Практически любой клуб ФНЛ может обыграть команду РФПЛ»

    Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко отметил, что не собирается обращать внимание на критику в свой адрес. В частности, ранее ряд специалистов называли ФНЛ уровнем футболиста.

    «Я на это не обижаюсь, пусть говорят. А еще пусть попробуют обыграть любую команду ФНЛ. Это только со стороны кажется легко и просто. Практически любой клуб первой лиги может обыграть команду из Премьер-Лиги.

    В «Динамо» все отлично! Хорошие ребята, прекрасный коллектив, профессиональный тренерский штаб, руководители. У меня для всех только похвальные слова. Игра у нас идет, это общая заслуга. Игроки дружные, отсюда и результат», – заявил Панченко.

    В текущем сезоне нападающий провел в ФНЛ 12 матчей, в которых забил 11 голов.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.09.2016 11:08
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 сентября 2016, 12:44

      Ну а что...Тосно, когда еще играло во второй лиге вынесло Спартак, кстати на его поле. Но это Спартак конечно....

      1
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      Рейтинг: +387

      Vizual 19 сентября 2016, 13:03

      Как говорится,пиздеть не мешки ворочать :)

      0
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      Рейтинг: +387

      Vizual 19 сентября 2016, 13:02

      В том году видели ваш РФПЛ как вы всех обыгрывали,а теперь НФЛ рай для комы :)

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 19 сентября 2016, 06:50

      да все по делу

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 сентября 2016, 22:20

      а что дынамо не играло с химками??? в цене не сошлись?

      -1
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 18 сентября 2016, 19:12

      Паня,не слушай "экспертов",играй в свою игру. Ты красава!

      2
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 18 сентября 2016, 07:49

      Будет Кубок России вот и посмотрим.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8018

      nik55 17 сентября 2016, 13:37

      че несет-- в голову наверное мячом попало

      2
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      Рейтинг: +651

      gunstilzit 17 сентября 2016, 13:26

      В «Динамо» все отлично!
      Так на пару сезонов останьтесь в ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +87

      Polilux > gunstilzit 17 сентября 2016, 13:39

      В таблицу упрись чучело ! Там всё .

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 17 сентября 2016, 13:17

      тебя с Берёзы что ли уронили?

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > himik2-62 17 сентября 2016, 13:23

      все он правильно сказал

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