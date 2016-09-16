«Црвена Звезда» желает провести товарищеский матч со «Спартаком»

«Црвена Звезда» направила «Спартаку» предложение провести товарищеский матч весной 2017 года в Белграде. Об этом сообщил генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич.

«Сегодня мы отправили приглашение «Спартаку» провести товарищеский матч в Белграде на стадионе «Маракана». Это является частью наших отношений, которые берут свое начало с сентябрьского матча наших команд. Мы братские клубы», – сообщил Терзич.

По сообщению Терзича, белградская сторона ожидает проведение матча 25 марта 2017 года и на данный момент ждет ответа красно-белых. Именно эта дата, по словам генерального директора «Црвены Звезды», предусмотрена в международном календаре для проведения товарищеских игр.