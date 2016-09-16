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  • «Црвена Звезда» желает провести товарищеский матч со «Спартаком»

«Црвена Звезда» желает провести товарищеский матч со «Спартаком»

16 сентября 2016, 22:06
12

«Црвена Звезда» направила «Спартаку» предложение провести товарищеский матч весной 2017 года в Белграде. Об этом сообщил генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич.

«Сегодня мы отправили приглашение «Спартаку» провести товарищеский матч в Белграде на стадионе «Маракана». Это является частью наших отношений, которые берут свое начало с сентябрьского матча наших команд. Мы братские клубы», – сообщил Терзич.

По сообщению Терзича, белградская сторона ожидает проведение матча 25 марта 2017 года и на данный момент ждет ответа красно-белых. Именно эта дата, по словам генерального директора «Црвены Звезды», предусмотрена в международном календаре для проведения товарищеских игр.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Европа Спартак Црвена Звезда
Комментарии (12)
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dudarik
1474053134
Некогда нам будет в марте товарники гонять.....
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ambassador1986
1474053666
только уж без комбарова
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Possible
1474054366
молодых игроков можно будет проверить
Ответить
ivanthebest
1474055606
Норм идея. Можно будет и новые сочетания и комбинации и опробовать и в большей части перспективный молодня задействовать.
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cska-62
1474063146
Во как! Заиграл клуб при Каррере, так сразу предложение из-за бугра... Не удивлюсь, что если "Спартак" будет продолжать в том же духе, то за "Црвеной Звездой" последуют предложения от испанских, итальянских и английских клубов...
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Smoking_dog
1474092006
Надо ехать к братьям. во что бы то ни стало.
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