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    Россия может не сыграть с Румынией из-за климатических условий

    Товарищеский матч сборных России и Румынии может сорваться из-за неблагоприятных климатических условий.

    «Что касается сборной России, мы хотели бы сыграть 14 ноября, но климатические условия – думаем. Это же товарищеская игра. Мы посмотрим, какой прогноз погоды будет. Нам нужен тестовый матч. Посмотрим, пока в планах у нас здесь стоит игра», – сказал президент РФС Виталий Мутко.

    Новый газон на «Казань Арене» будет передан в эксплуатацию 10-11 октября. До конца календарного года на стадионе должны состояться две игры: казанского «Рубина» и товарищеский матч между сборными России и Румынии.

    Источник: Интерфакс

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    16.09.2016 17:34
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