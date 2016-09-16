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Инфантино: «Отчет Макларена не входит в компетенцию ФИФА»

16 сентября 2016, 15:15
7

Президент ФИФА Джанни Инфантино не собирается следовать модной сейчас тенденции и осуждать российский футбол из-за отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

«Могу сказать, что отчет Макларена не входит в мою компетенцию. У меня, как у главы ФИФА, задача заниматься футболом и допингом только в футболе. Если в докладе будут содержаться упоминания о допинге в футболе, то ФИФА будет разбираться в этом.

Уверен, что мы должны рассматривать предстоящий чемпионат мира как шанс для ФИФА и России показать себя в позитивном ключе как организатора и принимающую сторону», – приводит слова Инфантино агентство AP.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (7)
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neveldomha
1474029184
Нужно передать ФИФА полномочия МОК.
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marslond
1474030512
Молодец!
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Stepanida
1474033035
удивительное дело, что антироссийских людей на такие должности не ставят..
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yurdin
1474035330
Не было жалоб на допинг в российском футболе? Естественно, результатов то нет. Но ты,Инфантино,погоди, что-нибудь нароют ещё до ЧМ-2018.
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Iskandero
1474038341
Мужик! Только надолго ли его хватит..
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Андрей Ермошин
1474039442
Это он пока так говорит, а когда пойдет очередная антироссийская волна, мнение может поменяться на совсем противоположное.
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