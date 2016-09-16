Инфантино: «Отчет Макларена не входит в компетенцию ФИФА»

Президент ФИФА Джанни Инфантино не собирается следовать модной сейчас тенденции и осуждать российский футбол из-за отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

«Могу сказать, что отчет Макларена не входит в мою компетенцию. У меня, как у главы ФИФА, задача заниматься футболом и допингом только в футболе. Если в докладе будут содержаться упоминания о допинге в футболе, то ФИФА будет разбираться в этом.

Уверен, что мы должны рассматривать предстоящий чемпионат мира как шанс для ФИФА и России показать себя в позитивном ключе как организатора и принимающую сторону», – приводит слова Инфантино агентство AP.