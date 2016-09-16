Кьеллини: «Ювентус» – это не «Реал», и никогда им не будет»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не считает, что его команде стоит менять свой стиль.

«Мы все понимаем, что «Реал» может обыграть соперника со счетом 6:2, «Милан» с Роналдиньо мог выиграть 5:2. Мы выигрываем 1:0 или 2:0. Но это история клуба, и мы говорим о десятилетиях.

Разве в Лиге чемпионов важно побеждать каким-то другим способом? Да, наш стиль далеко не единственный вариант, но у нас есть история, и нужно иметь ее в виду. Но это не значит, что мы не можем попытаться выиграть 3:0.

Мы понимаем, что нам нужно прогрессировать, но «Ювентус» – это не «Реал», и никогда им не будет. Если мы ведем в счете, то стараемся не пропускать голов», – заявил Кьеллини в интервью La Stampa.