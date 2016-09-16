Левников: «Судья матча «Маккаби» – «Зенит» руководствовался новыми правилами»

Глава судейского комитета РФС Николай Левников рассказал о том, по какой причине арбитр матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Маккаби» – «Зенит» (3:4) отложил удаление защитника хозяев Элазара Дасу, назначив свободный удар в пользу российской команды.

«Это решение арбитра связано с изменением в правилах игры, которое действует с 1 июня 2016 года. Ранее арбитр мог применить принцип преимущества с последующей красной карточкой, если была явная возможность забить гол. Теперь, по новым правилам, он может так сделать и при просто хорошем развитии атаки. В данной ситуации игрок заслуживал вторую желтую, арбитр в свою очередь применил принцип преимущества. В таком случае рефери должен удалить футболиста либо когда мяч выйдет из игры, либо если этот футболист вмешается в игру. Во втором случае игрок удаляется с поля и назначается свободный удар с места, где он вмешался в игру», — сказал Левников.