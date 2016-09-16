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  • Левников: «Судья матча «Маккаби» – «Зенит» руководствовался новыми правилами»

Левников: «Судья матча «Маккаби» – «Зенит» руководствовался новыми правилами»

16 сентября 2016, 09:51
15

Глава судейского комитета РФС Николай Левников рассказал о том, по какой причине арбитр матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Маккаби»«Зенит» (3:4) отложил удаление защитника хозяев Элазара Дасу, назначив свободный удар в пользу российской команды.

«Это решение арбитра связано с изменением в правилах игры, которое действует с 1 июня 2016 года. Ранее арбитр мог применить принцип преимущества с последующей красной карточкой, если была явная возможность забить гол. Теперь, по новым правилам, он может так сделать и при просто хорошем развитии атаки. В данной ситуации игрок заслуживал вторую желтую, арбитр в свою очередь применил принцип преимущества. В таком случае рефери должен удалить футболиста либо когда мяч выйдет из игры, либо если этот футболист вмешается в игру. Во втором случае игрок удаляется с поля и назначается свободный удар с места, где он вмешался в игру», — сказал Левников.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Маккаби Зенит
Комментарии (15)
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agrmark
1474011362
Спасибо за пояснение, а то были в недоумении!
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Vizual
1474011651
Под Зеню уже правила переделывают :)
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Prince_of_Dark
1474012697
Ну тогда всё встало на свои места, а то на самом деле было непонятно...
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овертайм
1474013880
как в хоккее) еще осталось в таких случаях вратаря на полевого игрока менять) ну и добавить видеоповторы)
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panmon
1474015925
Тоже долго сомневался что назначили верно, хотя считаю что правило не корректное Зато теперь можно с уверенностью сказать что 3еня за 15 минут игру перевернул и заслуженно выиграл! (но осадок какой-то остался) Поздравляю!
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Даньчез
1474016352
спасибо за ответ для всех безмозглых хейтеров!
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kimi2005
1474016429
А они там вообще все меняют не пойми как-скоро от футбола ничего не останется!Хотя все к лучшему -помогло выкарабкаться!
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волчарик
1474020936
получается что игроки правил не знают.
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APchelov
1474033811
Теперь у купленных судей появился законный, и очень красивый повод топить неугодных
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headdevil
1474068011
Ого! 25 лет в футбол играю и смотрю, а правил не знаю))
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