Торрес: ««Атлетико» без Симеоне – это что-то нереальное»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес заявил, что ему очень сложно представить «матрасников» без Диего Симеоне.

Напомним, что вчера аргентинский специалист сократил срок действия своего контракта с клубом до 2018 года.

«Не знаю, насколько правдива эта информация, но о себе и скажу, что мой контракт с клубом в силе в нынешнем сезоне. Хочу получить наслаждение от футбола и использовать для этого все возможности. Сейчас «Атлетико» без Симеоне – это что-то нереальное. Мы на старте важного сезона и не хотим сталкиваться с большими трудностями», — сказал испанец.