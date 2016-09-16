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  • Орлов: «Зениту» надо было профессиональней отнестись к матчу»

Орлов: «Зениту» надо было профессиональней отнестись к матчу»

16 сентября 2016, 07:56
6

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» не слишком профессионально отнесся к матчу Лиги Европы с «Маккаби» из Тель-Авива. Напомним, что вчера петербуржцы по ходу встречи проигрывали 0:3, но сумели вырвать победу со счетом 4:3.

«Необычное в этом матче было с самого начала. Повлияла на игроков и жара, и, наверное, успокоенность, шапкозакидательство, не было настроя: были грубейшие ошибки и вратаря, и игроков обороны. Особенно показателен второй гол, который был забит головой, ведь защитники должны опекать игрока, а не смотреть на него, как в телевизор, это, конечно, потеря концентрации. На самом деле никакие причины не важны, надо было просто профессиональней отнестись к матчу, а то побежали только тогда, когда петух жареный клюнул.

Это авантюрная игра, нельзя столько пропускать. Ведь недавно примерно такое же было в матче чемпионата с «Ростовом», когда «Зенит» победил, проигрывая 0:2. Зато можно сказать, что есть характер, значит, с точки зрения психологии все в команде положительно», – сказал он.

Источник: ТАСС
Лига Европы Зенит Маккаби Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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B-E-S
1474003321
Даже тут вроде ругает, но в концовочке лизнул в самый анус!
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firs04
1474009576
Это он наверно уже бормотал когда его после матча везли в больничку))
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iuda
1474011070
Дядя Гена, дядя Гена - ты наш дядя ДОРОГОЙ!
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Taps
1474013648
В "Зените" снова завелись паршивые овцы: Кокорин и Лодыгин.
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APchelov
1474034113
Команда играет для своих болельщиков. Думаю, что всем понравилось. Как говорится, так держать! ))) В каждом матче! )
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ewgen1986
1474043516
Игроки думали какой то макаби где это, что это мы его одной левой, вот и чуть не лишились очков на старте группового, победа это прям везение какое то. Хотел уже валидол пить.
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