Орлов: «Зениту» надо было профессиональней отнестись к матчу»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» не слишком профессионально отнесся к матчу Лиги Европы с «Маккаби» из Тель-Авива. Напомним, что вчера петербуржцы по ходу встречи проигрывали 0:3, но сумели вырвать победу со счетом 4:3.

«Необычное в этом матче было с самого начала. Повлияла на игроков и жара, и, наверное, успокоенность, шапкозакидательство, не было настроя: были грубейшие ошибки и вратаря, и игроков обороны. Особенно показателен второй гол, который был забит головой, ведь защитники должны опекать игрока, а не смотреть на него, как в телевизор, это, конечно, потеря концентрации. На самом деле никакие причины не важны, надо было просто профессиональней отнестись к матчу, а то побежали только тогда, когда петух жареный клюнул.

Это авантюрная игра, нельзя столько пропускать. Ведь недавно примерно такое же было в матче чемпионата с «Ростовом», когда «Зенит» победил, проигрывая 0:2. Зато можно сказать, что есть характер, значит, с точки зрения психологии все в команде положительно», – сказал он.