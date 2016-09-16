Капелло может сменить де Бура в «Интере» в случае поражения от «Ювентуса»

Главный тренер «Интера» Франк де Бур может быть отправлен в отставку в связи с плохими результатами команды.

Голландец возглавил миланцев за две недели до старта сезона, и в четырех играх под его руководством «Интер» одержал всего одну победу и забил три гола. В четверг подопечные де Бура уступили в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Хапоэлю» из Беер-Шевы (0:2).

Сообщается, что в случае поражения от «Ювентуса» в ближайшем матче Серии А наставник будет уволен, а его место займет Фабио Капелло.