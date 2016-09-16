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  • Капелло может сменить де Бура в «Интере» в случае поражения от «Ювентуса»

Капелло может сменить де Бура в «Интере» в случае поражения от «Ювентуса»

16 сентября 2016, 01:40
12

Главный тренер «Интера» Франк де Бур может быть отправлен в отставку в связи с плохими результатами команды.

Голландец возглавил миланцев за две недели до старта сезона, и в четырех играх под его руководством «Интер» одержал всего одну победу и забил три гола. В четверг подопечные де Бура уступили в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Хапоэлю» из Беер-Шевы (0:2).

Сообщается, что в случае поражения от «Ювентуса» в ближайшем матче Серии А наставник будет уволен, а его место займет Фабио Капелло.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лига Европы Интер Капелло Фабио де Бур Франк
Комментарии (12)
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bafor
1473979715
Давай, старичок. Раз дома не сидится. Тренируй.
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Gothic_Spirit
1473979756
не может сменить,а сменит))) мы ж картон разорвем)
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Тraumtanzеr
1473983997
тохир дебил
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anri1703
1473985573
Когда уже интер вернется на свой уровень после ухода маура вообще средниками стали(
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Аристократ Олжик
1473994584
Интер скупает игроков, которые не являются звездами, но при этом платит за них деньги как за звезд . . . А тренер виноват.
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VReDNiY
1474000266
Опять тренер. Он же только начал работать с Интером. Время дать ему надо же. Хотят сразу всех рвать и метать. С Капелло Интер будит вообще убогим. Сидеть в обороне и думать......... А те ща выграют.....а те проиграют...... а нам и ничейки хватит. БРЕД а не руководство у Интера.
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Artemon9
1474000501
Ждем сильный Интер
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Lexa_Lexa
1474008594
Де Бур пакуй чемодан
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allkeeper
1474020330
Что-то быстро( ну пусть возвращает обратно Аякс на первое место в Нидерландах
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+50/-50
1474023765
К тому идёт.
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