Караваев: «Мечтаю поиграть в Англии»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев признался, что в будущем хотел бы поиграть в Англии и Германии. 21-летний россиянин также признался, что симпатизирует игроку «Баварии» Филиппу Ламу.

– В какой лиге хотите поиграть в дальнейшем?

– Мечтаю в Англии играть. Поддерживаю «Челси». Еще симпатизирую Бундеслиге. Там нравится, как играет дортмундская «Боруссия», атмосфера на ее стадионе.

– Про клубы вы рассказали, а есть игрок, с которого берете пример?

– Это Филипп Лам. Сейчас он играет в опорной зоне, но хорошо помню его в роли правого защитника. Он капитанит в «Баварии», был капитаном в сборной Германии. Я про него много читал, что он хороший человек, всем помогает. Естественно, следил за ним. Как сейчас помню классный гол Лама на чемпионате мира в 2006 году. Лам — лидер не только на поле, но и вне его. Не назову его кумиром, но игре и поведению симпатизирую.

– Какие качества вы для себя подчеркнули у Лама?

– Во-первых, универсализм. Человек может играть на разных позициях. В футболе это очень важно. Я, например, могу сыграть справа и слева в обороне. Еще, наверное, то, что Лам может всегда повести за собой команду. Хотя я сам лидерских качеств в себе не замечал.

Полностью интервью с Караваевым можно прочитать здесь.