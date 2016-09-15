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  • Борис Игнатьев: «Краснодар» должны возглавить Моуринью с Гвардиолой»

Борис Игнатьев: «Краснодар» должны возглавить Моуринью с Гвардиолой»

15 сентября 2016, 16:34
13

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев рассказал, кто должен возглавить «Краснодар» после отставки главного тренера Олега Кононова.

«Возглавить «Краснодар» должен тренер, который будет все выигрывать. Например, дуэт Моуринью вместе с Гвардиолой. Если серьезно, то это должен быть отечественный специалист. У нас есть достойные кандидатуры.

Что касается Олега Кононова, то я считаю, что его уход не оправдан. Мне очень нравилась работа Кононова. Было видно, как играет команда и что тренер хочет от футболистов. Идеи Кононова не только совпадали с возможностями игроков, но и с видением футбола Сергея Галицкого», — сказал Игнатьев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Моуринью Жозе Игнатьев Борис Гвардиола Хосеп Кононов Олег
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сергей Свояк
1473947344
Кто это из отечественных тренеров считается достойным, из тех что свободны от работы!?
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Тима 88
1473948498
Бердыев
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Serjoga
1473950655
Галицкий сам решит без советчиков!
Ответить
McDuff
1473950779
Люсьен Фавр!
Ответить
Nerlinger
1473953479
Только вместе. Оба сразу
Ответить
Xiko
1473954822
Всегда была симпатичен Краснодар. Надеюсь найдут достойную замену.
Ответить
a-rakhmatov
1473957570
В РФПЛ по итогом прошлого сезона были лучшим Бердыев и Кононов и кто-же может стать лучшим тренером?!
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compka
1473958130
новые Васюки
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Дон-Батя
1473961305
Безусловно они!!! А в напедение возьмите Неймара с Суаресом и Месси! Нойера в ворота!!! Артист бля...
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Smekaev
1474043240
Да не, видно было, что в развитии клуб сильно притормозил, да и кто вообще знает, что там на самом деле произошло, может, Кононову тоже захотелось чего-то новенького, может... да мало ли что может быть. И че гадать, кто придет - пройдет время - сами все увидим. А то столько болтовни сразу, столько мнений - купи клуб, и делай, как тебе хочется, а эти только и знают, что решения других людей обсасывать.
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