Борис Игнатьев: «Краснодар» должны возглавить Моуринью с Гвардиолой»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев рассказал, кто должен возглавить «Краснодар» после отставки главного тренера Олега Кононова.

«Возглавить «Краснодар» должен тренер, который будет все выигрывать. Например, дуэт Моуринью вместе с Гвардиолой. Если серьезно, то это должен быть отечественный специалист. У нас есть достойные кандидатуры.

Что касается Олега Кононова, то я считаю, что его уход не оправдан. Мне очень нравилась работа Кононова. Было видно, как играет команда и что тренер хочет от футболистов. Идеи Кононова не только совпадали с возможностями игроков, но и с видением футбола Сергея Галицкого», — сказал Игнатьев.