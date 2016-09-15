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    «Кубань» доверяет Петреску и не намерена приглашать Ташуева

    Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка опроверг информацию о том, что краснодарский клуб в ближайшее время уволит главного тренера команды Дана Петреску и пригласит на его место Сергея Ташуева.

    «Информация о Сергее Ташуеве – неправда. Мы полностью доверяем Дану Петреску, ему выдан кредит доверия, есть действующий контракт. Мы понимаем, что создать команду с нуля за пару недель подготовки – это непростая задача. Нужно время, чтобы проделанная работа начала давать результат», — сказал Крапивка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2016 14:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 сентября 2016, 07:49

      Руководство Кубани скоро похоронит клуб! Дай бог хоть в ФНЛ остаться!

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