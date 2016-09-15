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  • Президент ФФУ: «Финал ЛЧ-2018 навсегда войдет в историю Украины»

Президент ФФУ: «Финал ЛЧ-2018 навсегда войдет в историю Украины»

15 сентября 2016, 12:50
6

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко поделился эмоциями от получения права на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 в Киеве.

«Сегодня произошло невероятное событие, которое будет навсегда вписано в историю нашего государства! Нам удалось сделать то, что для большинства стран невозможно! Киев в 2018 году примет финал Лиги чемпионов! Я безумно счастлив этому достижению, ведь это впервые в нашей истории! В непростых условиях, в которых мы все находимся, нам удалось сделать сумасшедший шаг вперед. Этот путь был очень непростым, но результат того стоит. Однозначно!

Огромное спасибо президенту Петру Порошенко за то, что он оказал максимальную помощь, поддержал во всех проблемных ситуациях и искренне переживал перед вынесением решения! Огромное спасибо всем, кто был задействован в подготовке необходимой документации и сопровождал этот проект с самого начала!

Сегодня мы еще раз доказали, что украинцы достойны лучшего. Мы сделаем все, чтобы этот финал стал образцовым», – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов
Комментарии (6)
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Montenegro88
1473936795
Ахахахахха наспешил, вы политики партии великой незалежной вошли уже в историю, как бесподобные и глупцы и воры! А народ все молчит, но время придет и настанет пизд...ц все парашам, утыркам баптистам и всяческому сброду и еще самому тупому человеку планеты мэру КИЭВА
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Montenegro88
1473936871
Беднейшая страна! куда лезет... Все боится что о ней позабудут!
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семечкин
1473939550
наверное перенесут матч из Киева в Симферополь, предложив УЕФА помочь вернуть Крым Украине)))))))
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С-Пб on-line
1473949989
Это будет финал на том стадике, который во время майдана был обоссан и обрыган истинными патриотами с кастрюлями на безмозглых головах??? тю, всё в норме!
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yurdin
1474029916
Павелко, что ты несёшь? Роль поросенко никакая. Ныне могие решения в мировом и европейском спорте согласуются с вашингтоновским обкомом. Там сказали в 2018 в Киеве- значит в Киеве.
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