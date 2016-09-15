Президент ФФУ: «Финал ЛЧ-2018 навсегда войдет в историю Украины»

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко поделился эмоциями от получения права на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 в Киеве.

«Сегодня произошло невероятное событие, которое будет навсегда вписано в историю нашего государства! Нам удалось сделать то, что для большинства стран невозможно! Киев в 2018 году примет финал Лиги чемпионов! Я безумно счастлив этому достижению, ведь это впервые в нашей истории! В непростых условиях, в которых мы все находимся, нам удалось сделать сумасшедший шаг вперед. Этот путь был очень непростым, но результат того стоит. Однозначно!

Огромное спасибо президенту Петру Порошенко за то, что он оказал максимальную помощь, поддержал во всех проблемных ситуациях и искренне переживал перед вынесением решения! Огромное спасибо всем, кто был задействован в подготовке необходимой документации и сопровождал этот проект с самого начала!

Сегодня мы еще раз доказали, что украинцы достойны лучшего. Мы сделаем все, чтобы этот финал стал образцовым», – написал Павелко на своей странице в Facebook.