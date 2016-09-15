Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Первое место продолжает удерживать Аргентина. На второй строчке списка значится сборная Бельгии, а Германия поднялась на одно место и теперь замыкает тройку лучших национальных команд. Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Аргентина — 1646 очков

2 (2). Бельгия – 1369

3 (4). Германия – 1347

4 (3). Колумбия – 1323

4 (9). Бразилия – 1323

6 (5). Чили – 1284

7 (6). Португалия – 1228

8 (7). Франция – 1188

9 (12). Уругвай – 1173

10 (11). Уэльс – 1161…

38 (38). Россия — 685