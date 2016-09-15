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Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

15 сентября 2016, 11:28
6

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Первое место продолжает удерживать Аргентина. На второй строчке списка значится сборная Бельгии, а Германия поднялась на одно место и теперь замыкает тройку лучших национальных команд. Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге.

Рейтинг ФИФА:
1 (1). Аргентина — 1646 очков
2 (2). Бельгия – 1369
3 (4). Германия – 1347
4 (3). Колумбия – 1323
4 (9). Бразилия – 1323
6 (5). Чили – 1284
7 (6). Португалия – 1228
8 (7). Франция – 1188
9 (12). Уругвай – 1173
10 (11). Уэльс – 1161…
38 (38). Россия — 685

Источник: ФИФА
Россия Аргентина Бельгия Германия
Комментарии (6)
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justozavr
1473929161
постоянство признак мастерства! Респект!
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alex kidn
1473929187
В первой пятерке половина Южной Америки
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Дон Посей
1473929555
И что характерно - среди топ-стран прослеживаются старые имперские связи...Одним на своей родине делать нехер , кроме как мяч гонять, другим надо выкачанные природные ресурсы отмывать и приумножать, играя в FIFA, только не на компе....
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Томь вперёд
1473931076
Всё ниже и ниже. Такими темпами к ЧМ с учётом 2 лет товарняков (которые по этому рейтингу практически ничего не стоят) скатимся вообще в 5-6 десяток.
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ufos73
1473937219
Всего лишь 1000 очков от первого места )))
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