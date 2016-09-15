Шалимов: «У «Зальцбурга» есть небольшое преимущество перед «Краснодаром»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов отметил, что в предстоящей матче с «Ред Булл Зальцбург» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы, его команда будет придерживаться игры в короткий и длинный пас.

«Будем придерживаться своей игры, постараемся играть в короткий и средний пас, побольше владеть мячом, но многое зависит также от соперника. Мы его изучили. Дома «Зальцбург» начинает и играет очень агрессивно, поэтому на первых минутах нужно не уступить и сыграть с такой же агрессией. У «Зальцбурга» есть небольшое преимущество за счет того, что они играют дома. Шансы я оцениваю — 50 на 50.

По именам «Шальке» — фаворит нашей группы, но все покажет игра. Для нас завтра важно добиться положительного результата», – заявил Шалимов.