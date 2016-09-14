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    «Советский спорт»: «Кубань» будет признана банкротом»

    «Кубань» будет признана банкротом из-за задолженностей по заработной плате. Об этом сообщает «Советский спорт».

    По информации источника, на сегодняшний день сроки задолженностей составляют от трех до шести месяцев, а необходимые для их погашения средства клуб пока не нашел. Вероятно, «Кубань» будет признана банкротом зимой.

    Также сообщается, что краснодарцы могут принять решение о том, что первенство ФНЛ вместо игроков «Кубани» завершат футболисты «Кубани-2», что позволит выйти из тяжелого положения.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.09.2016 21:16
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 15 сентября 2016, 14:44

      да уж...точно - отмучались.

      -1
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      Рейтинг: +191

      bafor 15 сентября 2016, 11:47

      Не вытянул Краснодар 2 команды. Евро растет. Кризис. Спонсоры не находятся. Печально, но это жизнь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 > bafor 16 сентября 2016, 00:59

      у них есть в распоряжении 1,5 млрда рублей, они планируют их использовать на длинном отрезке. Новость сама по себе размышления дятла, читающего форум болельщиков.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Polilux 15 сентября 2016, 11:04

      Утопили ещё одну крепкую команду !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 14 сентября 2016, 22:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Отмучились. Ну ничего, начнут с самых низов. Сколько уже клубов прошло этот путь...

      -4
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 14 сентября 2016, 22:46

      Жаль что так всё случилось , недавно с Валенсией играли

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 14 сентября 2016, 22:29

      всех уволить.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 14 сентября 2016, 22:13

      Ещё минус один...не дают хапуги развиваться футболу...какой нахххх чм 2018..мудко мляяя глаза бы разул что творится

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > timurcet 16 сентября 2016, 01:00

      область это Московская не тянет. Край тянет. Краснодар к краю никак не относится, Кубань не финансируется из бюджета края. Просто криворукие кураторы и топ менеджеры.

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 14 сентября 2016, 22:12

      отмучались

      -1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 сентября 2016, 22:07

      2 клуба не прокормить Краснодару

      -2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > карасевщина 15 сентября 2016, 00:26

      Тормоз в частный клуб прибыль болельщик приносит

      -1
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > roman230582 16 сентября 2016, 01:01

      заблуждение. Рекламные и спонсорские контракты составляют большую часть дохода, болельщик то что приносит в основном уходит на содержание и развитие стадиона.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 21:49

      Краснодар вообще коррумпированный край. Вон как там фермеров прижимают и сажать начинают за то что вякнули про коррупцию. Так и в футболе. Постоянно скандалы. Один ФК Сочи чего стоит

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