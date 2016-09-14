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  • В Петербурге не успеют к Кубку конфедераций открыть станцию метро у «Зенит Арены»

В Петербурге не успеют к Кубку конфедераций открыть станцию метро у «Зенит Арены»

14 сентября 2016, 14:50
24

Председатель городского комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин заявил, что станция метро «Новокрестовская» не будет готова к Кубку конфедераций 2017 года, поэтому болельщикам придется пользоваться трамваем.

«Есть проект, который действительно нужен нашему городу – это обеспечение Кубка конфедераций транспортной инфраструктурой. К сожалению, у нас вся транспортная инфраструктура не будет готова к Кубку конфедераций: к 2017 году еще не откроется метро «Новокрестовская», плюс не будет еще в работе станция метро «Беговая», – заявил Головин.

Источник: Интерфакс
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир
Комментарии (24)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1473854760
Нечего нового все как всегда опять денег просят
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андрей андреев
1473857595
Трамваем?Ещё троллейбус проведите
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barbardir
1473858289
Стадион 72 школы г. Перми вполне готов уже сейчас принять матчи Кубка Конфедераций и Чемпионата Мира. Есть прямые автобусы от аэропорта, ж/д вокзала и автовокзала. Раздевалки с душевыми для команд прилагаются
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vladimir-7
1473862598
Что-то молчат крикуны-болелы за Зенит.
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ZENIT GOAL
1473863086
Какое метро?Вы стадион ещё не построили!Его сначала сдайте,потом уж про метро говорите,а не кормите обещалками всех!
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товрос
1473864346
бу-га-га с маргелой трусцой будут бегать на футбол.БУ_ГА_ГА!!!
Ответить
Xiko
1473865698
Как все грустно...то не успеваю, другое не успевают. Зачем браться за два дела сразу? достроили одно, делайте другое. Логично же так сделать, не?
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Бриг
1473866161
Да там рядом станция "Крестовский остров" - через парк пройтись.
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alp
1473870006
все через жопу...
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sold93
1473871755
недостроенному стадиону недостроенная станция метро. все по фен-шую
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