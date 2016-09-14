В Петербурге не успеют к Кубку конфедераций открыть станцию метро у «Зенит Арены»

Председатель городского комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин заявил, что станция метро «Новокрестовская» не будет готова к Кубку конфедераций 2017 года, поэтому болельщикам придется пользоваться трамваем.

«Есть проект, который действительно нужен нашему городу – это обеспечение Кубка конфедераций транспортной инфраструктурой. К сожалению, у нас вся транспортная инфраструктура не будет готова к Кубку конфедераций: к 2017 году еще не откроется метро «Новокрестовская», плюс не будет еще в работе станция метро «Беговая», – заявил Головин.