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    Пресс-служба «Кубани»: «Рукоприкладства не было. Был эмоциональный разговор»

    Пресс-атташе «Кубани» Вячеслав Иванов прокомментировал информацию об избиении защитника Игоря Армаша заместителем коммерческого директора Эролом Кумсаровым. По словам Иванова, никакой драки не было. Имел место эмоциональный разговор.

    «То, что стало достоянием общественности на некоторых ресурсах, в корне не соответствует действительности. Никакого рукоприкладства не было. Был эмоциональный разговор. Случился он во время командного совещания, где затрагивались игровые и также финансовые аспекты. Да, поговорили на повышенных тонах, но не более того. Игорь Армаш вышел на вечернее занятие. Все остальное сильно раздуто в силу того, что происходило ранее», – заявил глава пресс-службы кубанского клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2016 12:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +988

      опус 2 14 сентября 2016, 15:41

      Да,неладно что то в Кубани!

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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 12:44

      Да хрен они чего признают. Так значит и ранее друг друга метелили!

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