ЦСКА стартует в Лиге чемпионов матчем с «Байером» в Леверкузене

В среду, 14 сентября, второй российский клуб начнет свое шествие в Лиге чемпионов. Столичный ЦСКА стартует в группе Е матчем на выезде против «Байера». Все российские болельщики ждут более яркого матча в исполнении московского клуба, чем это было вчера во встрече «Баварии» и «Ростова».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!