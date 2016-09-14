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ЦСКА стартует в Лиге чемпионов матчем с «Байером» в Леверкузене

14 сентября 2016, 20:38
51

В среду, 14 сентября, второй российский клуб начнет свое шествие в Лиге чемпионов. Столичный ЦСКА стартует в группе Е матчем на выезде против «Байера». Все российские болельщики ждут более яркого матча в исполнении московского клуба, чем это было вчера во встрече «Баварии» и «Ростова».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Байер
Комментарии (51)
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alp
1473840965
леня уже сдался, так что пусь дома сидят
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a-rakhmatov
1473846344
Вчера болел за Ростов, игра не получилась в пользу наших...может у коней получится хорошая игра?! ......удачи ЦСКА!!!
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VVM1964
1473846586
УДАЧИ СЕГОДНЯ ЦСКА , НАДЕЮСЬ СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРИНЕСЕТ ПОБЕДУ . ( БАЙЕР НЕ БАВАРИЯ , ДА И ЦСКА НЕ РОСТОВ ) .
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Obojaemiy
1473846737
У коней нет нападения!! в лиге чемпионов делать нечего. пролетят сегодня как фанера над Парижем 3-0
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Каратель помойников
1473847681
В среду, 14 сентября, второй российский клуб начнет свое шествие в Лиге чемпионов: лыжный нефутбольный клупп VS футбольная команда из бундеслиги ,поглядим что сможет сделать нефутбольный мауринья
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sargassov
1473848322
ЦСКА победы, а немцам - капут
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Zeff
1473850083
Больше Ростова не пропустят. Чуть меньше.
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Димон Алма-Ата
1473858964
Я болельщик Рубина со стажем, но сегодня я буду болеть за ЦСКА, как за родных, удачи Кони!
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Дон Посей
1473868767
И от тайги, до британских морей-
Красная Армия всех сильней!
ЦСКА, надери своей конинкой аспириновую чичариту с похьянпалой ! За Ростов и всю Россию! Удачи! С ув.
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a-rakhmatov
1473869269
Кони вперед к победе, на штурм Байера ! )))
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