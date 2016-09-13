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  • Бышовец: «Ростов» может рассчитывать только на ничью с «Баварией»

Бышовец: «Ростов» может рассчитывать только на ничью с «Баварией»

13 сентября 2016, 16:11
8

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о противостоянии 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией». По словам специалиста, ростовчане могут рассчитывать на ничью в матче с немцами.

«Положительный результат для «Ростова» уже можно будет назвать чудом. Команды находятся на несопоставимом уровне по мастерству игроков, по опыту. Игра ростовчан будет подразумевать рациональность и контригру.
Главное, чтобы «Ростов» не проигрывал еще до матча. Команда под руководством Бердыева добилась выхода в групповой этап, поэтому то, что он остался в клубе – вполне естественно и положительно повлияет на настрой игроков.«Бавария» имеет все шансы на победу, и только грамотная организация игры сохраняет шансы «Ростова» на ничейный результат. Но я думаю, что сегодня победит «Бавария», – заявил Бышовец.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Ростов Бавария Бышовец Анатолий
Комментарии (8)
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sochi-2013
1473773106
Все надеются на чудо!
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alp
1473775605
В свое время рубин барсу в гостях победил. почему бы ростову не повторить подвиг?
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eleng
1473775931
Бедняги, угомониться не могут, прямо вот все прокомментировали и знают прямо-таки, на что кому рассчитывать, может просто подождать игры. Взорвали сайт постами под копирку...
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Serjoga
1473791751
Бышовец РАЗРЕШИЛ Ростову вничью сыграть! Ура! Может хватит "хоронить" Ростов до игры? Заколебали уже грамотеи! ВЫ довели Россию и ее чемпионат до такого уровня, так НЕ СКУЛИТЕ теперь! А верьте в свои клубы! Может свои тренерские дипломы с PRO съедите если Ростов выиграет! Ростов может, начитавшись ваших анализов настроиться и вопреки всех ваших прогнозов отыграть на победу! Это КУБКОВАЯ команда! Одну игру "на отлично" она сыграть может все назло!
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