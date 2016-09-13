Бышовец: «Ростов» может рассчитывать только на ничью с «Баварией»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о противостоянии 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией». По словам специалиста, ростовчане могут рассчитывать на ничью в матче с немцами.

«Положительный результат для «Ростова» уже можно будет назвать чудом. Команды находятся на несопоставимом уровне по мастерству игроков, по опыту. Игра ростовчан будет подразумевать рациональность и контригру.

Главное, чтобы «Ростов» не проигрывал еще до матча. Команда под руководством Бердыева добилась выхода в групповой этап, поэтому то, что он остался в клубе – вполне естественно и положительно повлияет на настрой игроков.«Бавария» имеет все шансы на победу, и только грамотная организация игры сохраняет шансы «Ростова» на ничейный результат. Но я думаю, что сегодня победит «Бавария», – заявил Бышовец.