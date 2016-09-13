Гард: «Сейчас Косиельни лучше Тиаго Силвы»

Реми Гард, тренировавший ранее «Астон Виллу» и «Лион» заявил, что защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косиельни находится в лучшей форме, нежели его коллега по амплуа Тиаго Силва из «ПСЖ».

«Сейчас Косьельни явно лучше Тиагу Силвы. Хочу отметить его темп, сдержанность. С организованностью и опытом, он стал безоговорочным лидером обороны «Арсенала», а также хорошим наставником. Лоран делает других защитников лучше. Тиагу Силва в «ПСЖ» получил прозвище «Монстр», но он его не оправдывает», – заявил Гард.