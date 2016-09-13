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    Хубулов: «Бойкота в команде нет. Есть напряжение из-за задолженности по зарплате»

    Полузащитник «Кубани» Арсен Хубулов прокомментировал появившуюся информацию о бойкоте тренировок в краснодарской команде из-за задолженности по зарплате. Футболист подчеркнул, что слова о бойкоте – это слухи, однако заметил, что существует напряжение из-за долгов.

    «Никакого бойкота нет, это все слухи. Вчера у нас была восстановительная тренировка, сегодня – контрольный матч. Напряжение из-за задолженности, конечно, есть, но бойкотировать тренировки или игры мы не собираемся. В первую очередь, они нужны нам самим. Клуб пообещал погасить долги. Вскоре будет встреча с руководством, думаю, там скажут что-то подробнее», – заявил футболист.

    Источник: Р-Спорт

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    13.09.2016 15:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 13 сентября 2016, 15:59

      Ростов из-за такого напряжения чуть прошлый чемпионат не Выиграл!!!

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