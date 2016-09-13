Мутко: «Генподрядчика «Зенит Арены» нужно было сменить еще в 2015 году»

Министр спорта России и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал о ходе строительства «Зенит Арены». По словам Мутко, генподрядчина стадиона в Санкт-Петербурге нужно было сменить еще в 2015 году.

«Ситуация меняется очень значительно в лучшую сторону, я был там недавно – разительные перемены. Считаю, сменить подрядчика надо было еще год назад. Сейчас подрядчик все контролирует, многое приходится переделывать, но уже все меньше сомнений, что введем в срок», – заявил президент РФС.