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  • Мутко: «Генподрядчика «Зенит Арены» нужно было сменить еще в 2015 году»

Мутко: «Генподрядчика «Зенит Арены» нужно было сменить еще в 2015 году»

13 сентября 2016, 12:54
2

Министр спорта России и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал о ходе строительства «Зенит Арены». По словам Мутко, генподрядчина стадиона в Санкт-Петербурге нужно было сменить еще в 2015 году.

«Ситуация меняется очень значительно в лучшую сторону, я был там недавно – разительные перемены. Считаю, сменить подрядчика надо было еще год назад. Сейчас подрядчик все контролирует, многое приходится переделывать, но уже все меньше сомнений, что введем в срок», – заявил президент РФС.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Мутко Виталий
Комментарии (2)
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SandersMax
1473760028
как и тебя, Мутко поменять надо было
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Молчуновский
1473847778
Мудко: «Генподрядчика «Зенит Арены» нужно было сменить еще в 2015 году. Они со мной еще тогда, в 2015, расплатились, на хрена они мне сдались. А вот за новым генподрядчиком теперь должок имеется. Каков я? И сел и съел. Учитесь, господа.»
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