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    «Нефтчи» намерен расформировать нынешний состав команды

    В «Нефтчи» ожидаются коренные преобразования. Наблюдательный совет клуба отправил в отставку главного тренера Вели Гасымова. В ближайшее время должно быть официально сообщено и о смещении с постов спортивного директора Эльнура Мамедова и его заместителя Мубариза Худиева.

    Новый главный тренер «Нефтчи» должен будет расформировать нынешний состав команды.

    Источник: Azerisport.com

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    13.09.2016 10:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 сентября 2016, 11:03

      Поводом послужило поражение в матче чемпионата Азербайджана от "Габалы" со счётом 0:8. Самое прикольное, что отменены все ранее утверждённые зарплаты, премии и бонусы.

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