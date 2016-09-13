«Нефтчи» намерен расформировать нынешний состав команды

Поводом послужило поражение в матче чемпионата Азербайджана от "Габалы" со счётом 0:8. Самое прикольное, что отменены все ранее утверждённые зарплаты, премии и бонусы.
В «Нефтчи» ожидаются коренные преобразования. Наблюдательный совет клуба отправил в отставку главного тренера Вели Гасымова. В ближайшее время должно быть официально сообщено и о смещении с постов спортивного директора Эльнура Мамедова и его заместителя Мубариза Худиева.
Новый главный тренер «Нефтчи» должен будет расформировать нынешний состав команды.